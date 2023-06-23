Львов накрыло мощной бурей и ливнем: мэр призывает держаться подальше от деревьев
Львов накрыло мощной бурей — на территории города бушует сильный ветер и дожди. Сообщается, что вверх поднимается песок с земли и разносится по разным улицам.
Об этом сообщают местные жители Львова. В то же время городской глава Львова Андрей Садовой призвал находиться подальше от деревьев, потому что из-за сильного ветра они могут упасть на землю.
— Во Львове очень мощный ливень и ураган. Пожалуйста, держитесь подальше от деревьев, — призвал мэр.
Пользователи социальных сетей начали выкладывать видеозаписи, на которых можно увидеть бурю во Львове.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что во второй половине дня 23 июня в Волынской и Львовской областях, а также в течение 24 июня в западных областях состоятся грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди (І уровень опасности, желтый).
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