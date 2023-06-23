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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Львів накрило потужною бурею та зливою: мер закликає триматися подалі від дерев

Львів накрило потужною бурею та зливою: мер закликає триматися подалі від дерев
Фото: Факти ICTV

Львів накрило потужною бурею – на території міста вирує сильний вітер та дощі. Повідомляється, що вгору піднімається пісок із землі та розноситься по різних вулицях.

Про це повідомляють місцеві жителі Львова. Водночас міський глава Львова Андрій Садовий закликав перебувати якомога далі від дерев, тому що через сильний вітер вони можуть впасти на землю.

– У Львові дуже потужна злива та буревій. Будь ласка, тримайтесь якомога далі від дерев, – закликав мер.

Користувачі соціальних мереж почали викладати відеозаписи, на яких можна побачити бурю у Львові.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що у другій половині дня 23 червня у Волинський та Львівській областях, а також протягом 24 червня у західних областях відбудуться грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).

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