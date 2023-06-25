Оккупанты готовились применить баллистику: в Запорожье прогремели взрывы
Ночью 25 июня в Запорожье прогремели взрывы.
По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздались в половине третьего ночи.
Ориентировочно за час до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что захватчики могут применить баллистическое вооружение с временно оккупированной территории.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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