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Окупанти готувались застосувати балістику: у Запоріжжі прогриміли вибухи
Уночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи.
За свідченнями очевидців, гучні звуки пролунали о пів на третю ночі.
Орієнтовно за годину до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що загарбники можуть застосувати балістичне озброєння з тимчасово окупованої території.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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