Окупанти готувались застосувати балістику: у Запоріжжі прогриміли вибухи

Уночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, гучні звуки пролунали о пів на третю ночі.

Орієнтовно за годину до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що загарбники можуть застосувати балістичне озброєння з тимчасово окупованої території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.