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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти готувались застосувати балістику: у Запоріжжі прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, гучні звуки пролунали о пів на третю ночі.

Орієнтовно за годину до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали, що загарбники можуть застосувати балістичне озброєння з тимчасово окупованої території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вибух, Запоріжжя
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