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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Младенец и люди в крови: первые минуты после ракетного удара по Краматорску

Младенец и люди в крови: первые минуты после ракетного удара по Краматорску
Фото: Getty Images

В сети показали первые минуты после ракетного удара оккупантов по кафе в Краматорске Донецкой области.

Видео показательно демонстрирует, как Россия уничтожает мирную жизнь в Украине — на кадрах окровавленные люди, раненые, в том числе мама с грудным ребенком. Она держит грудничка, который весь в крови.

Повсюду кровь, осколки, обломки и хаос — настоящая трагедия, которую спровоцировала РФ.

Напомним, что 27 июня вечером Россия ударила по центру Краматорска и селу Беленькое. В результате атаки погибли четыре человека, ранения получили 42 гражданских, среди погибших — 17-летняя девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что после ракетного удара по Краматорску Россия заслуживает только на поражение и трибунал.

Война в Украине, Військові злочини, Краматорск, Російська агресія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

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