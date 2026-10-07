Европейская комиссия перечислила Украине транш в размере €1,24 млрд в пределах Ukraine Support Loan. Полученные деньги направят на закупку и производство беспилотников, перехватчиков, боеприпасов для дронов, а также ракет украинского производства.

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии, а также подтвердил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина получила от ЕС €1,24 млрд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила важность этой помощи для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины от системных атак со стороны РФ.

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— Россия продолжает свою сознательную стратегию террора, пытаясь сделать повседневную жизнь украинцев невыносимой. Сегодняшний транш поможет укрепить оборонную промышленность Украины и ее способность защищаться, а также уберечь людей и инфраструктуру, — отметила она.

В Еврокомиссии уточнили, что кредитная программа Ukraine Support Loan предусматривает четкое ориентировочное распределение средств на 2026-2027 годы:

€60 млрд – на оборонные нужды;

€30 млрд – на макрофинансовую и бюджетную поддержку.

Только в течение 2026 года на развитие оборонно-промышленного потенциала Украины запланировано выделение €28,3 млрд. Следующие транши в рамках оборонного компонента должны поступить в ближайшие недели.

Всего до конца 2026 года для Украины остаются доступными €32,5 млрд финансовой помощи от ЕС. Из этой суммы €28,1 млрд выделяется в рамках Кредита поддержки (€15,4 млрд на ОПК и €12,7 млрд в поддержку бюджета). Дополнительно €4,4 млрд бюджетной помощи доступны через инструмент Ukraine Facility.

Общий объем помощи Украине от ЕС и стран-членов с 2022 года уже достиг €228,7 млрд, включая €3,8 млрд, полученных от доходов с иммобилизованных российских активов.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил поступление денег и подчеркнул, что полученный транш направят на оборонные нужды.

По его словам, с учетом этого выплаченного транша Украина получила уже около €13 млрд оборонного финансирования по соответствующей программе.

— Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальная часть предусмотренного финансирования поступила вовремя и в полном объеме. Благодарю президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса, все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление обороноспособности, — отметил он.

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