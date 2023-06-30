Бердянск ждет Украину: в пока оккупированном городе прогремело несколько взрывов

Утром 30 июня жители временно оккупированного Бердянска слышали несколько взрывов.

В горсовете уже выясняют информацию и ждут детали от Генштаба.

– Бердянск не спит – ждет Украину! – прокомментировал видео глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, в городе прогремело не менее 10 взрывов. Кроме того, есть информация о попадании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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