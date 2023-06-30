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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Бердянськ чекає Україну: в поки що окупованому місті прогриміло кілька вибухів

Бердянськ чекає Україну: в поки що окупованому місті прогриміло кілька вибухів

Уранці 30 червня жителі тимчасово окупованого Бердянська чули кілька вибухів.

Наразі в міськраді з’ясовують інформацію та чекають на деталі від Генштабу.

– Бердянськ не спить – чекає Україну! – прокоментував відео голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, у місті прогриміло щонайменше 10 вибухів. Крім того, є інформація про влучання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Бердянськ
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