Белозерка и Херсон под атакой РФ и обсуждение поставок ATACMS Украине: 492-й день войны

30 июня, 0:57

Суровикин не содержится в тюрьме, утверждает чиновник РФ

Российский чиновник заявил, что генерал РФ Сергей Суровикин не содержится в московском СИЗО, как предполагают некоторые независимые СМИ и блоги.

В последние дни возникли вопросы о местонахождении командующего ВВС России и его возможной роли в кратковременном мятеже начальника Вагнера Евгения Пригожина.

Общественная наблюдательная комиссия получила “много” запросов от российских и зарубежных СМИ с вопросами о сообщениях, что Суровикин находится под стражей, сказал в четверг в Telegram Алексей Мельников, ответственный секретарь комиссии.

— Мой ответ таков: Он не находится ни в Лефортово, ни в любом другом СИЗО, — сказал Мельников.

Тюрьма Лефортово известна тем, что там часто содержались подозреваемые в шпионаже или других преступлениях против государства.

— Я даже не хочу комментировать бред о “подпольном СИЗО в Серебряном Бору”, — добавил российский чиновник, ссылаясь на другой очевидный слух.

Источник: CNN