Белозерка и Херсон под атакой РФ и обсуждение поставок ATACMS Украине: 492-й день войны
Суровикин не содержится в тюрьме, утверждает чиновник РФ
Российский чиновник заявил, что генерал РФ Сергей Суровикин не содержится в московском СИЗО, как предполагают некоторые независимые СМИ и блоги.
В последние дни возникли вопросы о местонахождении командующего ВВС России и его возможной роли в кратковременном мятеже начальника Вагнера Евгения Пригожина.
Общественная наблюдательная комиссия получила “много” запросов от российских и зарубежных СМИ с вопросами о сообщениях, что Суровикин находится под стражей, сказал в четверг в Telegram Алексей Мельников, ответственный секретарь комиссии.
— Мой ответ таков: Он не находится ни в Лефортово, ни в любом другом СИЗО, — сказал Мельников.
Тюрьма Лефортово известна тем, что там часто содержались подозреваемые в шпионаже или других преступлениях против государства.
— Я даже не хочу комментировать бред о “подпольном СИЗО в Серебряном Бору”, — добавил российский чиновник, ссылаясь на другой очевидный слух.
Источник: CNN
В Краматорске объявлен трехдневный траур по жертвам атаки РФ 27 июня
В Краматорске объявлен трехдневный траур по всем, кто погиб в результате ракетного удара по Краматорску 27 июня.
Соответствующее распоряжение подписал городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
Днями траура объявлены 30 июня, 1 и 2 июля.
— Кажется, город это чувствует — пасмурно, целый день срывается дождь, небо над Краматорском плачет. Наша молодежь, дети… Давайте помнить каждого и каждую, — написал мэр в Facebook.