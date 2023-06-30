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Илья Нежигай, редактор ленты

Белозерка и Херсон под атакой РФ и обсуждение поставок ATACMS Украине: 492-й день войны

Белозерка и Херсон под атакой РФ и обсуждение поставок ATACMS Украине: 492-й день войны
30 июня, 0:57

Суровикин не содержится в тюрьме, утверждает чиновник РФ

Российский чиновник заявил, что генерал РФ Сергей Суровикин не содержится в московском СИЗО, как предполагают некоторые независимые СМИ и блоги.

В последние дни возникли вопросы о местонахождении командующего ВВС России и его возможной роли в кратковременном мятеже начальника Вагнера Евгения Пригожина.

Общественная наблюдательная комиссия получила “много” запросов от российских и зарубежных СМИ с вопросами о сообщениях, что Суровикин находится под стражей, сказал в четверг в Telegram Алексей Мельников, ответственный секретарь комиссии.

— Мой ответ таков: Он не находится ни в Лефортово, ни в любом другом СИЗО, — сказал Мельников.

Тюрьма Лефортово известна тем, что там часто содержались подозреваемые в шпионаже или других преступлениях против государства.

— Я даже не хочу комментировать бред о “подпольном СИЗО в Серебряном Бору”, — добавил российский чиновник, ссылаясь на другой очевидный слух.

Источник: CNN

30 июня, 0:40

В Краматорске объявлен трехдневный траур по жертвам атаки РФ 27 июня

В Краматорске объявлен трехдневный траур по всем, кто погиб в результате ракетного удара по Краматорску 27 июня.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Днями траура объявлены 30 июня, 1 и 2 июля.

— Кажется, город это чувствует — пасмурно, целый день срывается дождь, небо над Краматорском плачет. Наша молодежь, дети… Давайте помнить каждого и каждую, — написал мэр в Facebook.

Война в Украине
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