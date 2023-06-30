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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении

В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
Фото: Depositphotos

В Броварах 46-летнему мужчине, который совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего на территории оздоровительно-реабилитационного центра, вручили подозрение.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Отмечается, что полиция Киевщины установила, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал массажиста. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник надругался над ним.

В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении

Фото: Андрій Нєбитов

Насильник воспользовался беспомощностью ребенка и в целях удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера.

Полиция задержала злоумышленника и поместила в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

К слову, в Броварах в торговом центре мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной.

Бровары, Злочинність, Изнасилование
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