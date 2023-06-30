У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру

У Броварах 46-річному чоловіку, який вчинив сексуальне насильство стосовно неповнолітнього на території оздоровчо-реабілітаційного центру, вручили підозру.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що поліція Київщини встановила, що підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу.

Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру.

Поліція затримала зловмисника та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

До речі, у Броварах у торговому центрі чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні.

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