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Факты / Україна

Угрожал ножом и пытался изнасиловать: в Броварах в ТРЦ мужчина напал на женщину в туалете

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Угрожал ножом и пытался изнасиловать: в Броварах в ТРЦ мужчина напал на женщину в туалете

В Броварах в торговом центре мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

— В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие, — говорится в сообщении.

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Однако довести начатое до конца нападающий не смог, ему помешала женщина, которая вошла в туалет за ним. Насильник попытался убежать.

Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Андрей Небитов

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