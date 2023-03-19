Угрожал ножом и пытался изнасиловать: в Броварах в ТРЦ мужчина напал на женщину в туалете
В Броварах в торговом центре мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
— В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие, — говорится в сообщении.
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Однако довести начатое до конца нападающий не смог, ему помешала женщина, которая вошла в туалет за ним. Насильник попытался убежать.
Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Фото: Андрей Небитов