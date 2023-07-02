Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины

В Красном море в Египте на мужчину по имени Мартин Ричардсон напала акула-мако. Она пять раз укусила его, однако смерти туристу удалось избежать благодаря помощи дельфинов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

– Акула не имела причин останавливаться. Я потерял около 2,8 л крови. В вашем теле всего от 4,5 до 5 л. Я посмотрел на горы. Я сдался, – рассказал он в новом шоу National Geographic Спасенные от акулы.

В это время появились дельфины, и атака внезапно прекратилась. Вскоре Ричардсона забрали на лодке в больницу, где ему наложили более 300 швов.

– Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь, – утверждает он.

Эксперты поставили под сомнение, действительно ли морские млекопитающие помогали человеку, потому что они, возможно, действительно защищали себя.

– Дельфины видят большое облако крови, они знают, что поблизости находится акула, – говорит профессор факультета биологических наук Международного университета Флориды Майк Хейтхаус.

Он добавил, что если бы у дельфинов были детеныши, они могли бы заподозрить, что акула хочет напасть на их потомство и перейти в наступление.

– Возможно, они не пытались спасти Мартина, – говорит он.

Хейтхаус сказал, что было много случаев, когда дельфины и даже киты защищали людей, но в большинстве своем это было не из любви к ним. Но, по его словам, это тот случай, возможно, действительно демонстрирует, что дельфины защищают людей.

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