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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни

акула
Фото: Unsplash

У Червоному морі в Єгипті на чоловіка на ім’я Мартін Річардсон напала акула-мако. Вона п’ять разів вкусила його, проте смерті туристу вдалося уникнути завдяки допомозі дельфінів.

Про це пише dailystar.co.uk.

– Акула не мала причин зупинятися. Я втратив приблизно 2,8 л крові. У вашому тілі всього від 4,5 до 5 л. Я глянув на гори. Я здався, – розповів він у новому шоу National Geographic Врятовані від акули.

Саме тоді з’явилися дельфіни, і атака раптово припинилася. Незабаром Річардсона забрали на човні до лікарні, де йому наклали понад 300 швів.

– Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя, – стверджує він.

Експерти поставили під сумнів, чи справді морські ссавці допомагали людині, бо вони, можливо, насправді захищали себе.

– Дельфіни бачать велику хмару крові, вони знають, що поблизу перебуває акула, – каже професор факультету біологічних наук Міжнародного університету Флориди Майк Гейтгаус.

Він додав, що якби у істот були дитинчата, вони могли б запідозрити, що акула хоче напасти на їхніх дитинчат і перейти в наступ.

– Можливо, вони не намагалися врятувати Мартіна, – говорить він.

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Гейтгаус сказав, що було багато випадків, коли дельфіни і навіть кити захищали людей, але здебільшого це не було з любові до них. Але, за його словами, це той випадок, коли дійсно здавалося, що дельфіни рятують людей.

Єгипет, Акула, Дельфін
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