Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
У Червоному морі в Єгипті на чоловіка на ім’я Мартін Річардсон напала акула-мако. Вона п’ять разів вкусила його, проте смерті туристу вдалося уникнути завдяки допомозі дельфінів.
Про це пише dailystar.co.uk.
– Акула не мала причин зупинятися. Я втратив приблизно 2,8 л крові. У вашому тілі всього від 4,5 до 5 л. Я глянув на гори. Я здався, – розповів він у новому шоу National Geographic Врятовані від акули.
Саме тоді з’явилися дельфіни, і атака раптово припинилася. Незабаром Річардсона забрали на човні до лікарні, де йому наклали понад 300 швів.
– Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя, – стверджує він.
Експерти поставили під сумнів, чи справді морські ссавці допомагали людині, бо вони, можливо, насправді захищали себе.
– Дельфіни бачать велику хмару крові, вони знають, що поблизу перебуває акула, – каже професор факультету біологічних наук Міжнародного університету Флориди Майк Гейтгаус.
Він додав, що якби у істот були дитинчата, вони могли б запідозрити, що акула хоче напасти на їхніх дитинчат і перейти в наступ.
– Можливо, вони не намагалися врятувати Мартіна, – говорить він.
Гейтгаус сказав, що було багато випадків, коли дельфіни і навіть кити захищали людей, але здебільшого це не було з любові до них. Але, за його словами, це той випадок, коли дійсно здавалося, що дельфіни рятують людей.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк