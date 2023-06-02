В Харьковской области авто с семьей на сельской дороге наехало на мину: мама погибла, дети ранены
Сегодня в полдень вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
По его словам, от взрыва на месте погибла 37-летняя женщина. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик. Детей госпитализировали, сейчас медики борются за их жизни.
Олег Синегубов отмечает, что минная опасность в области остается очень высокой. Он призывает людей не ходить по лесам, полям, лесополосам, обочинам дорог, берегам водоемов и т.п.
Важно передвигаться исключительно по дорогам с твердым покрытием.
В начале мая в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвалась сельскохозяйственная техника вместе с людьми. Погибли двое мужчин в возрасте 39 и 47 лет.
Фото: Полиция Харьковской области
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