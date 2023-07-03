Послушнику Почаевской лавры дали 5 лет за восхваление оккупантов в соцсетях

Послушник Почаевской Успенской лавры УПЦ Московского патриархата, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины в социальных сетях, приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, еще до начала полномасштабной войны он работал на хозяйственном дворе лавры и скрывал свои пророссийские взгляды, а после 24 февраля 2022 года начал активно распространять нарративы Кремля через свои страницы в запрещенных соцсетях Одноклассники и Вконтакте.

Послушник активно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал ВСУ. В его келье нашли мобильные телефоны с доказательствами.

Экспертиза подтвердила подрывную деятельность фигуранта в пользу страны-агрессора.

На основе доказательств суд признал его виновным по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Задержали его в конце апреля 2023 года.

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