Послушнику Почаївської лаври дали 5 років за вихваляння окупантів у соцмережах
Послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ проти України в соціальних мережах, засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними СБУ, ще до початку повномасштабної війни він працював на господарському дворі лаври та приховував свої проросійські погляди, а після 24 лютого 2022 року почав активно поширювати наративи Кремля через свої сторінки у заборонених соцмережах Одноклассники та ВКонтакте.
Послушник активно вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та дискредитував ЗСУ. У його келії знайшли мобільні телефони з доказами.
Експертиза підтвердила підривну діяльність фігуранта на користь країни-агресора.
На основі доказів суд визнав його винним за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Затримали його наприкінці квітня 2023 року.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк