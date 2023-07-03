Послушнику Почаївської лаври дали 5 років за вихваляння окупантів у соцмережах

Послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ проти України в соціальних мережах, засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, ще до початку повномасштабної війни він працював на господарському дворі лаври та приховував свої проросійські погляди, а після 24 лютого 2022 року почав активно поширювати наративи Кремля через свої сторінки у заборонених соцмережах Одноклассники та ВКонтакте.

Послушник активно вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та дискредитував ЗСУ. У його келії знайшли мобільні телефони з доказами.

Експертиза підтвердила підривну діяльність фігуранта на користь країни-агресора.

На основі доказів суд визнав його винним за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Затримали його наприкінці квітня 2023 року.

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