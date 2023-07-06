Илья Нежигай, редактор ленты
В Виннице раздаются взрывы во время ракетной атаки РФ
В Виннице прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.
Перед этим в Винницкой области была объявлена ракетная опасность, сообщили в Воздушных силах.
По сообщениям Telegram-каналов, следящих за вражескими объектами в воздушном пространстве Украины, в центральных областях государства работает ПВО.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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