У Вінниці лунають вибухи під час ракетної атаки РФ

У Вінниці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV з міста.

Перед цим у Вінницькій області була оголошена ракетна небезпека, повідомили у Повітряних силах.

За повідомленнями Telegram-каналів, що стежать за ворожими об’єктами в повітряному просторі України, у центральних областях держави працює ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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