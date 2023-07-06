Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Вінниці лунають вибухи під час ракетної атаки РФ
У Вінниці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV з міста.
Перед цим у Вінницькій області була оголошена ракетна небезпека, повідомили у Повітряних силах.
За повідомленнями Telegram-каналів, що стежать за ворожими об’єктами в повітряному просторі України, у центральних областях держави працює ППО.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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