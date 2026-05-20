Средние темпы роста ВВП Украины планируют увеличить до 6% в год. В то же время производительность труда хотят увеличить с 1,3% до 5%, а долю инвестиций в ВВП с довоенных 16% повысят до 24-30% ежегодно.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram, презентуя стратегию Экономика будущего.

Юлия Свириденко отметила, что стратегия, названная Экономика будущего, рассчитана на 15 лет. Ее подготовили совместно с международными партнерами, включая Всемирный банк.

По данным Всемирного банка, в Украине темпы экономического роста более чем на 6% в год были в 2007 году при президентстве Виктора Ющенко.

После масштабных кризисов 2008-2009, 2014-2015 и 2022 годов ВВП не восстанавливался быстрее, чем на 4-5% в год.

– В основу этой стратегии заложены правила ЕС – прежде всего построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора. Речь идет о развитии оборонных технологий, энергетике, аграрном секторе, транспорте, машиностроении, ІТ и критических минералах, – перечислила премьер.

Она добавила, что одной из целей стратегии является возвращение 3,1 млн украинцев из-за границы.

Отметим, что пять основных компонентов стратегии Экономики будущего – это частная инициатива, привлечение инвестиций, развитие сильных институтов, приближение Украины к правилам ЕС и сохранение экономической свободы.

Следующим этапом должен стать отбор флагманских инвестиционных проектов стратегии, представленных на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске (Польша) 25-26 июня.

Напомним, в апреле валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, вырос на 0,9%.

