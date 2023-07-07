Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
На Киевщине слышны звуки взрывов: ВС ВСУ предупреждали об атаке дронов
В Киевской области прогремели взрывы во время тревоги.
Об этом сообщают Telegram-каналы, которые следят за угрозами с воздуха.
Перед этим в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В то же время в Воздушных силах ВСУ заявили, что в Киевской области существует угроза применения ударных БпЛА.
По предварительной информации в Киевской области работает противовоздушная оборона.
Сейчас власти Киевской области или Киева не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где в Украине объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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