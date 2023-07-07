На Київщині чутно звуки вибухів: ПС ЗСУ попереджали про атаку дронів

У Київській області пролунали вибухи під час тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали, які стежать за загрозами з повітря.

Перед цим у Київській області була оголошена повітряна тривога.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ заявили, що на Київщині існує загроза застосування ударних БпЛА.

За попередньою інформацією в Київській області працює протиповітряна оборона.

Наразі влада Київської області чи Києва не коментували інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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