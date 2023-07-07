Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
На Київщині чутно звуки вибухів: ПС ЗСУ попереджали про атаку дронів
У Київській області пролунали вибухи під час тривоги.
Про це повідомляють Telegram-канали, які стежать за загрозами з повітря.
Перед цим у Київській області була оголошена повітряна тривога.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ заявили, що на Київщині існує загроза застосування ударних БпЛА.
За попередньою інформацією в Київській області працює протиповітряна оборона.
Наразі влада Київської області чи Києва не коментували інформацію про вибухи.
Переглянути, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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