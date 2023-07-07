Угрожая пистолетом, изнасиловал и ограбил: в Шепетовке мужчина напал на 10-классницу

В Шепетовке Хмельницкой области задержали 23-летнего мужчину, которого подозреваю в изнасиловании школьницы.

По данным полиции, вечером 4 июля злоумышленник, угрожая пистолетом, напал на 15-летнюю девушку прямо на улице. Сначала изнасиловал, а затем отобрал 200 грн, которые она имела с собой.

Работникам полиции удалось в течение суток установить личность нападавшего. Он в содеянном признался и отдал стартовый пистолет SUR 2608 9 мм, которым запугивал 10-классницу.

Мужчину задержали. Ему объявлено подозрение по двум статьям УКУ — ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения).

Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник : Нацполиция

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