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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю

Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Фото: Depositphotos

У Шепетівці Хмельницької області затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюю у зґвалтуванні школярки.

За даними поліції, ввечері 4 липня зловмисник, погрожуючи пістолетом, напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці. Спочатку зґвалтував, а потім відібрав 200 грн, які вона мала з собою.

Працівникам поліції вдалося протягом доби встановити особу нападника. Він у скоєному зізнався та віддав стартовий пістолет SUR 2608 9 мм, яким залякував 10-класницю.

Чоловіка затримали. Йому оголошено підозру за двома статтями ККУ – ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція
Зґвалтування, Пограбування, Хмельницька область
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