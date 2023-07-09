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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру

Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру

В Польше автобус с украинцами врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Об этом сообщают в польской полиции.

Авария произошла вблизи Хелма около 2:00 в Тытусине на дороге № 12.

– По предварительным данным, украинский автобус, который ехал в сторону границы, врезался в грузовик, который стоял на обочине. 33-летний пассажир автобуса погиб на месте, сообщила дежурная воеводской комендатуры PSP в Люблине, – сообщили в полиции.

Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек сообщил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали автобусом, были доставлены в больницу.

Согласно экспертизе, 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезв. Полиция под надзором прокурора выясняет подробности происшествия.

Напомним, на Харьковщине около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге Киев — Харьков — Довжанский столкнулись Renault Мегапе, Fiat Tipo и Mercedes. Один человек погиб, двух пострадавших доставили в больницу.

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дтп

Фото: Полиция Польши

ДТП, ДТП в Польше, Польша
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