Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру

У Польщі автобус з українцями врізався у припарковану на узбіччі вантажівку.

Про це повідомляють у польській поліції.

Аварія сталася поблизу Хелма близько 2:00 у Титусині на дорозі № 12.

– За попередніми даними, український автобус, який їхав у бік кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. 33-річний пасажир автобуса загинув на місці, повідомила чергова воєводської комендатури PSP у Любліні, – повідомили у поліції.

Речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек повідомив, що після аварії вісім громадян України, які їхали автобусом, були доставлені до лікарні.

Згідно з експертизою, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з’ясовує подробиці події.

Нагадаємо, на Харківщині близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ — Харків — Довжанський зіткнулися Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes. Одна людина загинула, двох постраждалих доправили до лікарні.

Фото: Поліція Польщі

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