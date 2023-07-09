Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру

Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру

У Польщі автобус з українцями врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. 

Про це повідомляють у польській поліції.

Аварія сталася поблизу Хелма близько 2:00 у Титусині на дорозі № 12.

– За попередніми даними, український автобус, який їхав у бік кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. 33-річний пасажир автобуса загинув на місці, повідомила чергова воєводської комендатури PSP у Любліні, – повідомили у поліції. 

Речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек повідомив, що після аварії вісім громадян України, які їхали автобусом, були доставлені до лікарні. 

Згідно з експертизою, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з’ясовує подробиці події.

Нагадаємо, на Харківщині близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ — Харків — Довжанський зіткнулися Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes. Одна людина загинула, двох постраждалих доправили до лікарні.

Читайте також
На Черкащині сталася ДТП за участю автобуса – 23 людини травмовані
дтп

Фото: Поліція Польщі

ДТП, ДТП у Польщі, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
ДТП
Польща таємно передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ
Гелікоптер Мі-24
Зеленський і Дуда приїхали до Луцька
Зеленський і Дуда в Луцьку
На Черкащині сталася ДТП за участю автобуса – 23 людини травмовані
дтп
Нам доведеться починати все спочатку: у Познані українські біженці просять не виселяти їх із гуртожитку
українські біженці в Польщі
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.07.2023)
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь