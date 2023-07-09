Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
На Харківщині правоохоронці встановлюють обставини зіткнення Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes.
Про це повідомляють у ГУНП Харківської області.
Аварія сталася близько 8:50, поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.
– Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримав 38-річний водій Fiat Tipo, а також травмувався 44-річний водій Renault Mеgane та його 20-річна пасажирка, – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська