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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП

ДТП
Фото: Нацполіція

На Харківщині правоохоронці встановлюють обставини зіткнення Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes.

Про це повідомляють у ГУНП Харківської області.

Аварія сталася близько 8:50, поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

– Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримав 38-річний водій Fiat Tipo, а також травмувався 44-річний водій Renault Mеgane та його 20-річна пасажирка, – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Фото: Поліція Харківської області
ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП
Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Харківщині сталася смертельна ДТП

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Аварія, ДТП, Харківська область
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