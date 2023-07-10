Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех

Количество погибших из-за падения крыши на одной из тепловых электростанций в Донецкой области 7 июля возросло до трех человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго.

– Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами найдены тела двух погибших работников, которые ранее считались пропавшими без вести, – сказано в сообщении.

Напомним, 7 июля на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия — обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха.

В результате обвала погибла лаборант химического анализа Головащенко Елена Николаевна.

Трое работников — электрогазосварщик и два слесаря — получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Два машиниста-обходчика считались пропавшими без вести.

Фото: Донецкая областная прокуратура

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