Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех

обвал ТЕС на Донеччині

Количество погибших из-за падения крыши на одной из тепловых электростанций в Донецкой области 7 июля возросло до трех человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго.

– Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами найдены тела двух погибших работников, которые ранее считались пропавшими без вести, – сказано в сообщении.

Напомним, 7 июля на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия — обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха.

В результате обвала погибла лаборант химического анализа Головащенко Елена Николаевна.

Трое работников — электрогазосварщик и два слесаря — получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Два машиниста-обходчика считались пропавшими без вести.

Читайте также
Угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не исчезла — Буданов
Запорізька АЕС

Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкая область, ТЕС, Трагедія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Краматорске и Славянске прогремели взрывы: в Донецкой области объявлена тревога
Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех
Оккупированный Бердянск всколыхнули взрывы — Андрющенко
Вибух
Удар из РСЗО Смерч по Лиману: количество жертв возросло до девяти
Обстріл Лимана 8 липня 2023
В результате обвала крыши ТЭС в Донецкой области погибла женщина, есть пострадавшие
обвал ТЕС на Донеччині
Готовятся бежать? Оккупанты разработали план “эвакуации” из Мариуполя — ЦНС
Маріуполь порт
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Количество погибших из-за падения крыши на одной из ТЭС в Донецкой области возросло до трех
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь