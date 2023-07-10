Кількість загиблих через падіння даху на одній з ТЕС на Донеччині зросла до трьох

Кількість загиблих через падіння даху на одній із теплових електростанцій у Донецькій області 7 липня зросла до трьох людей.

Про це повідомляють у пресслужбі Міненерго.

– Під час рятувальних робіт на ТЕС у Донецькій області, де стався нещасний випадок 7 липня, під завалами знайдено тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня на одній з ТЕС на Донеччині сталася трагедія – обвалилося стаціонарне залізобетонне перекриття котлотурбінного цеху між енергоблоками. Під завалами опинилася лабораторія хімічного аналізу та приміщення чергових слюсарів котлотурбінного цеху.

Внаслідок обвалу загинула лаборантка хімічного аналізу Головащенко Олена Миколаївна.

Троє працівників – електрогазозварювальник та два слюсарі – дістали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарні. Два машиністи-обхідники вважалися зниклими.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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