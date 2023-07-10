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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты

Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Фото: Факти ICTV

10 июля около 01:00 российский враг атаковал Николаев баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой Искандер-М. Подробная информация уточняется.

Около 01:00 в Николаевской области объявили сигнал воздушной тревоги, а в 01:03 — в Первомайском районе.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что был зафиксирован пуск С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Николаев, Николаевская область
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