Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
10 июля около 01:00 российский враг атаковал Николаев баллистическими ракетами.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой Искандер-М. Подробная информация уточняется.
Около 01:00 в Николаевской области объявили сигнал воздушной тревоги, а в 01:03 — в Первомайском районе.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что был зафиксирован пуск С-300.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк