Попередньо, пуск С-300: у Миколаєві прогримів вибух до повітряної тривоги
У Миколаєві прогримів вибух до оголошення сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.
Близько 01:00 у Миколаївській області оголосили сигнал повітряної тривоги, а о 01:03 – в Первомайському районі.
Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що було зафіксовано пуск С-300.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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