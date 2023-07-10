Попередньо, пуск С-300: у Миколаєві прогримів вибух до повітряної тривоги

У Миколаєві прогримів вибух до оголошення сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.

Близько 01:00 у Миколаївській області оголосили сигнал повітряної тривоги, а о 01:03 – в Первомайському районі.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що було зафіксовано пуск С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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