Авиаудар по Орехову: количество погибших возросло до семи, 11 человек травмированы

Рашисты 9 июля обстреляли прифронтовой город Орехов — ударили управляемой авиабомбой, когда местному населению выдавали гуманитарную помощь.

Обновлено 21:30. В Орехове завершили поисково-спасательные работы, количество погибших в результате авиаудара возросло до семи.

Укрзализныця будет заботиться о 8-летнем ребенке железнодорожников, погибших в Орехове.

Родители, Виталий Юшко и Ольга Очкас, попали под вражеский обстрел во время волонтерской помощи людям.

Ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы Железная семья, сообщили в Укрзализныце.

Обновлено. По состоянию на 19:00 известно о пяти погибших в результате обстрела. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона Единые новости сообщил, что только что достали тело еще одного мужчины.

11 человек получили различные степени ранения и находятся в больнице.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. 13 ореховчан госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, враг 36 раз ударил по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: из РСЗО – по Левадному и Новодаровке, 30 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

12 июня россияне обстреляли Орехов — один человек погиб, а еще один получил ранения.

Фото: Юрий Малашко

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