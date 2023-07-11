Авиаудар по Орехову: количество погибших возросло до семи, 11 человек травмированы
Рашисты 9 июля обстреляли прифронтовой город Орехов — ударили управляемой авиабомбой, когда местному населению выдавали гуманитарную помощь.
Обновлено 21:30. В Орехове завершили поисково-спасательные работы, количество погибших в результате авиаудара возросло до семи.
Укрзализныця будет заботиться о 8-летнем ребенке железнодорожников, погибших в Орехове.
Родители, Виталий Юшко и Ольга Очкас, попали под вражеский обстрел во время волонтерской помощи людям.
Ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы Железная семья, сообщили в Укрзализныце.
Обновлено. По состоянию на 19:00 известно о пяти погибших в результате обстрела. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона Единые новости сообщил, что только что достали тело еще одного мужчины.
11 человек получили различные степени ранения и находятся в больнице.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. 13 ореховчан госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
Кроме того, враг 36 раз ударил по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: из РСЗО – по Левадному и Новодаровке, 30 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.
В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
12 июня россияне обстреляли Орехов — один человек погиб, а еще один получил ранения.
Фото: Юрий Малашко