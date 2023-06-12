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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ атаковала авиабомбами Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Оріхів

В результате атаки по прифронтовому Орехову в Запорожской области в понедельник, 12 июня, один человек погиб, а еще один получил ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он сообщил, что российские оккупанты атаковали населенный пункт тремя управляемыми авиабомбами. Они попали по территории города — разрушены частные дома и коммуникации.

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Скриншот: Deepstatemap

Малашко уточнил, что от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение.

Напомним, в обновленном отчете аналитиков американского Института изучения войны говорится, что Силы обороны Украины добились визуально подтвержденных успехов в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области.

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РФ атаковала авиабомбами Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Источник: Юрий Малашко

Фото: Юрий Малашко

Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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