РФ атаковала авиабомбами Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый
В результате атаки по прифронтовому Орехову в Запорожской области в понедельник, 12 июня, один человек погиб, а еще один получил ранения.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Он сообщил, что российские оккупанты атаковали населенный пункт тремя управляемыми авиабомбами. Они попали по территории города — разрушены частные дома и коммуникации.
Малашко уточнил, что от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение.
Напомним, в обновленном отчете аналитиков американского Института изучения войны говорится, что Силы обороны Украины добились визуально подтвержденных успехов в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области.
Источник: Юрий Малашко
Фото: Юрий Малашко
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