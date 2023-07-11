Хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала информатора РФ
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.
Как сообщила пресс-служба, это произошло во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.
Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в Краматорске.
Мужчина пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в частности под Бахмутом.
Полученные данные он передал дистанционно участнику “МГБ ДНР”, а для коммуникации использовал мессенджер.
По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. Предварительно, на контакт с рашистами он вышел через один из прокремлевских Telegram-каналов.
Более того, к сбору разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк