Хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала информатора РФ

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.

Как сообщила пресс-служба, это произошло во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в Краматорске.

Мужчина пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в частности под Бахмутом.

Полученные данные он передал дистанционно участнику “МГБ ДНР”, а для коммуникации использовал мессенджер.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. Предварительно, на контакт с рашистами он вышел через один из прокремлевских Telegram-каналов.

Более того, к сбору разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

Источник : СБУ

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