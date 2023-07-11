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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала інформатора РФ

Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала інформатора РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом.

Як повідомила пресслужба, це сталося під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.

Чоловік намагався відслідкувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, зокрема під Бахмутом.

Отримані дані він передав дистанційно учаснику “МДБ ДНР”, а для комунікації використовував месенджер.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Попередньо, на контакт із рашистами він вийшов через один із прокремлівських Telegram-каналів.

Ба більше, до збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань). Наразі він під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, СБУ
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