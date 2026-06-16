В Генштабе ВСУ обнародовали результаты дальнобойных ударов Украины по объектам топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры России по состоянию на июнь 2026 года.

Потери россиян в результате дальнобойных атак ВСУ

— Наше дальнобойное оружие планомерно уничтожает топливно-энергетический комплекс и военную логистику врага — главный “двигатель” российской вооружённой агрессии, — говорится в сообщении.

В нефтеперерабатывающей отрасли утрачено 30% мощностей. Под поражение уже попали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов.

Остановлена работа более 40 технологических установок. Из-за международных санкций враг не имеет возможности восстановить их работу, а импортозамещение в этой сфере не даёт результата.

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Сокращается и добыча нефти. Из-за проблем с переработкой и сложностей с экспортом потребность в добыче снижается.

По данным ОПЕК, объемы нефтедобычи в РФ опустились до годового минимума — 9,009 млн баррелей в сутки.

Топливный кризис в тыловых регионах РФ

Производство бензина в России сократилось до самого низкого уровня за последние 16 лет. Несмотря на запрет экспорта собственного топлива, РФ не удается избежать дефицита.

В временно оккупированном Крыму и на Луганщине бензин марки АИ-95 стал дефицитным товаром. Его отпускают по карточкам.

На автозаправочных станциях Курской, Белгородской и Псковской областей установлен лимит — не более 20 литров бензина на один автомобиль.

В крупнейших аэропортах России сокращаются запасы авиационного керосина. Из-за уменьшения резервов уже введены ограничения на заправку самолётов.

Ситуация стала настолько сложной, что правительство РФ официально разрешило нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо более низкого качества по стандарту Евро-3.

Из-за нехватки оборудования и разрушения производственных мощностей они больше не могут обеспечивать производство качественного бензина.

— Каждый поврежденный российский НПЗ, каждая остановленная установка переработки нефти и каждая опустевшая нефтебаза создают локальный дефицит топлива для военной техники противника, — подчеркивают в Генштабе.

Это означает меньше ракет, меньше снарядов на передовой и меньше денег для финансирования вооружённой агрессии РФ.

Напомним, 13 июня Силы обороны нанесли удар по цеху подготовки и перекачки нефти, расположенному вблизи населённого пункта Котово в Волгоградской области РФ.

По результатам атаки подтверждено попадание по объекту и возникновение пожара на территории предприятия.

Указанный объект используется для подготовки, транспортировки и перекачки нефти магистральными трубопроводами к российским нефтеперерабатывающим заводам, а также к объектам экспортной инфраструктуры.

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