ВСУ уничтожили 30% мощностей нефтепереработки РФ: Генштаб о дальнобойных атаках
- Дальнобойными ударами ВСУ поражены 16 российских НПЗ и терминалов и остановлена работа более 40 технологических установок.
- Добыча нефти в РФ снизилась до годового минимума – 9,009 млн баррелей в сутки.
- В Крыму и на Луганщине бензин АИ-95 отпускают по карточкам.
В Генштабе ВСУ обнародовали результаты дальнобойных ударов Украины по объектам топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры России по состоянию на июнь 2026 года.
Потери россиян в результате дальнобойных атак ВСУ
— Наше дальнобойное оружие планомерно уничтожает топливно-энергетический комплекс и военную логистику врага — главный “двигатель” российской вооружённой агрессии, — говорится в сообщении.
В нефтеперерабатывающей отрасли утрачено 30% мощностей. Под поражение уже попали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов.
Остановлена работа более 40 технологических установок. Из-за международных санкций враг не имеет возможности восстановить их работу, а импортозамещение в этой сфере не даёт результата.
Сокращается и добыча нефти. Из-за проблем с переработкой и сложностей с экспортом потребность в добыче снижается.
По данным ОПЕК, объемы нефтедобычи в РФ опустились до годового минимума — 9,009 млн баррелей в сутки.
Топливный кризис в тыловых регионах РФ
Производство бензина в России сократилось до самого низкого уровня за последние 16 лет. Несмотря на запрет экспорта собственного топлива, РФ не удается избежать дефицита.
В временно оккупированном Крыму и на Луганщине бензин марки АИ-95 стал дефицитным товаром. Его отпускают по карточкам.
На автозаправочных станциях Курской, Белгородской и Псковской областей установлен лимит — не более 20 литров бензина на один автомобиль.
В крупнейших аэропортах России сокращаются запасы авиационного керосина. Из-за уменьшения резервов уже введены ограничения на заправку самолётов.
Ситуация стала настолько сложной, что правительство РФ официально разрешило нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо более низкого качества по стандарту Евро-3.
Из-за нехватки оборудования и разрушения производственных мощностей они больше не могут обеспечивать производство качественного бензина.
— Каждый поврежденный российский НПЗ, каждая остановленная установка переработки нефти и каждая опустевшая нефтебаза создают локальный дефицит топлива для военной техники противника, — подчеркивают в Генштабе.
Это означает меньше ракет, меньше снарядов на передовой и меньше денег для финансирования вооружённой агрессии РФ.
Напомним, 13 июня Силы обороны нанесли удар по цеху подготовки и перекачки нефти, расположенному вблизи населённого пункта Котово в Волгоградской области РФ.
По результатам атаки подтверждено попадание по объекту и возникновение пожара на территории предприятия.
Указанный объект используется для подготовки, транспортировки и перекачки нефти магистральными трубопроводами к российским нефтеперерабатывающим заводам, а также к объектам экспортной инфраструктуры.