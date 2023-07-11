РФ ударила по гуманитарному штабу и домам в Херсоне: среди раненых – ребенок
Днем 11 июля российские террористы покрыли огнем жилые кварталы Херсона.
Обновлено в 16:00. К этой минуте уже известно о пяти пострадавших.
Восьмилетняя девочка, на момент вражеского удара находившаяся во дворе дома, получила ранение средней степени тяжести.
Ранения такой же степени имеют еще 56-летняя женщина и 52-летний мужчина.
У 68-летнего мужчины – тяжелые ранения.
Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.
Еще один мужчина, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, пострадал в Киндийке.
Все раненые госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Отметим, что российские войска начали обстреливать жилые кварталы Херсона днем 11 июля.
Пока известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов.
На местах обстрелов бушуют пожары.
Там уже работают спасатели и медики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин
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