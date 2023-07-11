РФ ударила по гуманитарному штабу и домам в Херсоне: среди раненых – ребенок

Днем 11 июля российские террористы покрыли огнем жилые кварталы Херсона.

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Обновлено в 16:00. К этой минуте уже известно о пяти пострадавших.

Восьмилетняя девочка, на момент вражеского удара находившаяся во дворе дома, получила ранение средней степени тяжести.

Ранения такой же степени имеют еще 56-летняя женщина и 52-летний мужчина.

У 68-летнего мужчины – тяжелые ранения.

Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.

Еще один мужчина, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, пострадал в Киндийке.

Все раненые госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что российские войска начали обстреливать жилые кварталы Херсона днем 11 июля.

Пока известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов.

На местах обстрелов бушуют пожары.

Там уже работают спасатели и медики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

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