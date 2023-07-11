Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Удень 11 липня російські терористи вкривають вогнем житлові квартали Херсону.
Уже відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків.
На місцях обстрілів вирують пожежі.
Там уже працюють рятувальники та медики.
За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.
Один із них – у важкому стані.
Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін просить людей не виходити на вулицю, тому що обстріли міста тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Прокудін
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