Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні

Удень 11 липня російські терористи вкривають вогнем житлові квартали Херсону.

Уже відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків.

На місцях обстрілів вирують пожежі.

Там уже працюють рятувальники та медики.

За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.

Один із них – у важкому стані.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін просить людей не виходити на вулицю, тому що обстріли міста тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

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