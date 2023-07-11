Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні

Вибух
Фото: Depositphotos

Удень 11 липня російські терористи вкривають вогнем житлові квартали Херсону.

Уже відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків.

На місцях обстрілів вирують пожежі.

Там уже працюють рятувальники та медики.

За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.

Один із них – у важкому стані.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін просить людей не виходити на вулицю, тому що обстріли міста тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Установки Patriot і танки Leopard. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Patriot
Вікно можливостей для прогресу у війні закриється до кінця року – президент Чехії
президент Чехії Петр Павел
До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснює адвокат
Військові ЗСУ
РФ підтягнула кадирівців для стримування контрнаступу на Таврійському напрямку
Рамзан Кадиров
Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала інформатора РФ
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий пояснив, який результат саміту НАТО у Вільнюсі можна буде вважати перемогою для України.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Один із поранених у важкому стані: РФ обстрілює гуманітарний штаб та будинки в Херсоні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь