В Херсоне прозвучали взрывы: что известно

В Херсоне во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в ряде южных регионов существует угроза применения баллистического вооружения, впрочем не уточняли об угрозе для Херсонской области.

Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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