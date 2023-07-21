В Херсоне прозвучали взрывы: что известно
В Херсоне во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в ряде южных регионов существует угроза применения баллистического вооружения, впрочем не уточняли об угрозе для Херсонской области.
Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.Егор Ромахло