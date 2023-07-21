У Херсоні пролунали вибухи: що відомо
У Херсоні під час повітряної тривоги чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в низці південних регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння, втім не уточнювали про загрозу для Херсонської області.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло