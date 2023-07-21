У Херсоні пролунали вибухи: що відомо

У Херсоні під час повітряної тривоги чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в низці південних регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння, втім не уточнювали про загрозу для Херсонської області.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.