Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
В окрестностях временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.
— Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах, — написал Федоров.
По другой информации, во временно захваченном россиянами городе в склад боеприпасов врага прилетела украинская ракета.
Однозначных подтверждений, а также фото или видеосвидетельств взрыва на складе БК пока нет.
Известно, что в Токмаке развернуты значительные силы оккупационной армии РФ, в частности, россияне из батальона Ахмат.
Сам город, по данным со спутников и согласно анализу военных экспертов, окружен существенными фортификационными линиями россиян.
Как ранее писала газета New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара — к югу от Орехово в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться именно на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря.
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