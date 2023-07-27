Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Происшествия
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв

Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Фото: Depositphotos

В окрестностях временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

— Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах, — написал Федоров.

По другой информации, во временно захваченном россиянами городе в склад боеприпасов врага прилетела украинская ракета.

Однозначных подтверждений, а также фото или видеосвидетельств взрыва на складе БК пока нет.

Известно, что в Токмаке развернуты значительные силы оккупационной армии РФ, в частности, россияне из батальона Ахмат.

Сам город, по данным со спутников и согласно анализу военных экспертов, окружен существенными фортификационными линиями россиян.

Как ранее писала газета New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара — к югу от Орехово в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться именно на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Продолжается воздушная тревога: оккупанты нанесли удар по Запорожью
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Не опоры или пролеты: эксперт назвал слабину Крымского моста после последнего удара
керченський міст
Отдыхал на Мальдивах во время войны: нардепу Аристову объявили о подозрении
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
В этой войне все будут служить: Чмут считает, что мобилизация коснется всех
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Британия позволила олигархам из РФ тратить подсанкционные деньги на частных поваров и шоферов — NYT
Лондон - Велика Британія
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Выгодный тариф и свободные хранилища: иностранные компании снова хранят газ в Украине
Нафтогаз
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь