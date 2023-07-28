В Днепре прогремели взрывы без объявления тревоги
В Днепре раздались звуки взрывов без объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Россией баллистического вооружения для восточных и южных регионов Украины.
Сейчас власти города не комментировали информацию о взрывах.
После сообщения о взрыве в Днепропетровской ОВА призвали к информационной тишине и пообещали предоставить все подробности позже.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская