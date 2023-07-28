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Илья Нежигай, редактор ленты

В Днепре прогремели взрывы без объявления тревоги

В Днепре прогремели взрывы без объявления тревоги
Фото: Depositphotos

В Днепре раздались звуки взрывов без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Россией баллистического вооружения для восточных и южных регионов Украины.

Сейчас власти города не комментировали информацию о взрывах.

После сообщения о взрыве в Днепропетровской ОВА призвали к информационной тишине и пообещали предоставить все подробности позже.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Днепр
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