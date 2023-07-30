В Вознесенске на Николаевщине столкнулись две машины, три человека погибли

В Вознесенске Николаевской области в результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали.

Как сообщили в полиции, авария произошла 29 июня около 23:30 на улице Киевской.

В районе автозаправочной станции столкнулись автомобиль ВАЗ-210990, за рулем которого находился 20-летний мужчина, и Suzuki Vitara.

— Водитель ВАЗ-210990 и двое его пассажиров в возрасте 19-ти и 23-ти лет погибли, еще двое пассажиров 22-х и 26-ти лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Получил травмы и 57-летний водитель Suzuki Vitara. Все травмированные были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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