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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Вознесенську на Миколаївщині зіткнулися дві автівки, три людини загинули

ДТП у Вознесенську
Фото: Нацполіція

У Вознесенську Миколаївської області у результаті ДТП загинуло троє людей, ще троє постраждало.

Як повідомили у поліції, аварія сталась 29 червня близько 23:30 на вулиці Київській.

У районі автозаправної станції зіткнулись автомобіль ВАЗ-210990, за кермом якого перебував 20-річний чоловік, та Suzuki Vitara.

– Водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara. Усі травмовані були доставлені до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.

ДТП у Вознесенську

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Наразі встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

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ДТП, Миколаївська область, Поліція
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