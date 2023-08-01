На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение

На железнодорожном вокзале Керчь-Южная российские оккупанты объявили массовую эвакуацию. В то же время на мосту через Керченский пролив (Крымском мосту) продолжается воздушная тревога, там перекрыто движение.

Об этом сообщает глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, там якобы поступил звонок об угрозе минирования вокзала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 523-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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