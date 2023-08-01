На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
На залізничному вокзалі Керч-Південна російські окупанти оголосили масову евакуацію. Водночас на мосту через Керченську протоку (Кримському мосту) триває повітряна тривога, там перекрито рух.
Про це повідомляє очільник Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. За його словами, там нібито надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу.
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