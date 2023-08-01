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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

На залізничному вокзалі Керч-Південна російські окупанти оголосили масову евакуацію. Водночас на мосту через Керченську протоку (Кримському мосту) триває повітряна тривога, там перекрито рух.

Про це повідомляє очільник Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. За його словами, там нібито надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу.

На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Залізниця, Керч, Керченський міст, Крим, Міст, Україна-Росія
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