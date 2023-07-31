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Происшествия
София Богуцкая, Корреспондент Вікна-Новини
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания

Ракетний удар по Кривому Рогу

В Кривом Роге Днепропетровской области продолжают поиск раненых и погибших в результате российской атаки по жилому дому.

Журналистка Вікна-новини София Богуцкая сообщила, что из-под завалов достали тела трех погибших. В общем, по состоянию на 12.45 известно о пяти погибших.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в результате атаки по меньшей мере 20 пострадавших, под завалами может быть пять-семь человек.

Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу

На месте происшествия сейчас работают спасатели и полиция. Во время поисков произошел частичный обвал здания, где произошло попадание вражеского снаряда.

Также дежурят медики, развернули палатки с питьевой водой. К месту происшествия сошлись жители, соседи из других домов и родные погибших и пострадавших.

— Там нашли девочку и маму. 10 лет девочке 10 лет девочке. Она одноклассница сына, они в этой школе учатся, — рассказала местная жительница Софии Богуцкой возле дома.

Напомним, утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.

Фото: журналистка Вікна-новини София Богуцкая

Война в Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Ракетные удары России
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