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Надзвичайні події
Софія Богуцька, Кореспондентка Вікна-Новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі

Ракетний удар по Кривому Рогу

У Кривому Розі на Дніпропетровщині продовжують пошук поранених і загиблих внаслідок російської атаки по житловому будинку.

Журналістка Вікон Софія Богуцька повідомила, що з-під завалів дістали тіла трьох загиблих. Загалом, станом на 12:45 відомо про п’ятьох загиблих.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок атаки – щонайменше 20 постраждалих, під завалами може бути п’ять-сім людей.

Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу

На місці події зараз працюють рятувальники та поліція. Під час пошуків стався частковий обвал будівлі, де сталося влучання ворожого снаряду.

Також чергують медики, розгорнули палатки з питною водою. До місця події зійшлися мешканці, сусіди із інших будинків та рідні загиблих і постраждалих.

– Там знайшли дівчинку та маму. 10 років дівчинці. Вона однокласниця сина, вони в цій школі вчаться, – розповіла місцева жителька Софії Богуцькій біля будинку.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.

Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
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