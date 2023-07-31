У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині продовжують пошук поранених і загиблих внаслідок російської атаки по житловому будинку.

Журналістка Вікон Софія Богуцька повідомила, що з-під завалів дістали тіла трьох загиблих. Загалом, станом на 12:45 відомо про п’ятьох загиблих.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок атаки – щонайменше 20 постраждалих, під завалами може бути п’ять-сім людей.

На місці події зараз працюють рятувальники та поліція. Під час пошуків стався частковий обвал будівлі, де сталося влучання ворожого снаряду.

Також чергують медики, розгорнули палатки з питною водою. До місця події зійшлися мешканці, сусіди із інших будинків та рідні загиблих і постраждалих.

– Там знайшли дівчинку та маму. 10 років дівчинці. Вона однокласниця сина, вони в цій школі вчаться, – розповіла місцева жителька Софії Богуцькій біля будинку.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.

Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька

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