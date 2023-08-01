Заманил в озеро и начал щупать: на Киевщине тренер развращал 11-летнего ребенка

В Киевской области мужчина, который к тому же является тренером по баскетболу, развращал 11-летнего ребенка.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что 51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Придумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать.

По факту развращения малолетней следователи начали досудебное расследование. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

К слову, в Хмельницкой области житель насиловал и развращал собственных малолетних детей. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

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