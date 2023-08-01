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Заманив в озеро та почав мацати: на Київщині тренер розбещував 11-річну дитину

Заманив в озеро та почав мацати: на Київщині тренер розбещував 11-річну дитину
Фото: Depositphotos

У Київській області чоловік, який до того ж є тренером з баскетболу, розбещував 11-річну дитину.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що 51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати.

За фактом розбещення малолітньої слідчі розпочали досудове розслідування. Розпуснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

До речі, на Хмельниччині житель області ґвалтував та розбещував власних малолітніх дітей. Його засудили до 12 років тюрми.

Київська область, Поліція, Розбещення малолітніх, Тренерство
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