Заманив в озеро та почав мацати: на Київщині тренер розбещував 11-річну дитину
У Київській області чоловік, який до того ж є тренером з баскетболу, розбещував 11-річну дитину.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Він зазначив, що 51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати.
За фактом розбещення малолітньої слідчі розпочали досудове розслідування. Розпуснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
До речі, на Хмельниччині житель області ґвалтував та розбещував власних малолітніх дітей. Його засудили до 12 років тюрми.
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